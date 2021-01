Melissa se defiende: “Los padres de mis hijos están con menores y no son juzgados”

Compartir Facebook

Fuerte y claro. La “Blanca de Chucuito”, Melissa Klug, respondió a todos los críticos que arremeten contra ella llamándola “chibolera” por tener una relación junto al futbolista de Universitario, Jesús Barco.

En una entrevista, la “chalaca” mencionó que todos los malos comentaros que recibe son injustos, pues sus exparejas como Jefferson Farfán y Abel Lobatón también han tenido parejas más jóvenes que ellos y nadie dijo nada.

“Hay mucho machismo acá. Los padres de mis hijos, todos están con persona menores, de veintitantos años, y ellos si no son ni juzgados, ni señalados, ni nada. Cada vez cuando se refieren a la mujer, son un poquito machistas. Cuando uno se enamora, se enamora de la persona que llegue, sea mayor, menor, no tiene estereotipos”, aclaró Melissa Klug.

Asimismo, mencionó que, si hizo pública su relación junto al futbolista de 23 años, Jesús Barco, es porque no tiene nada que esconder, ya que no está realizando nada malo.

“No tengo que ocultar nada. No estoy haciendo nada malo, ¿por qué ocultarlo? Disfrutamos nuestros momentos, vivimos tranquilos, no le hacemos daño a nadie. Si nos ven, que nos vean. Al final no tenemos que rendirle cuentas a nadie”, precisó la “Blanca de Chucuito”.

