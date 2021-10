Melissa teme que video íntimo salga a la luz y Rodrigo le dice: “no soy delincuente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El futbolista Rodrigo Cuba rompió su silencio luego de los dichos de Melissa Paredes esta mañana en ‘América Hoy’ y se defendió mediante un comunicado en sus redes sociales.

En esta oportunidad, vía Instagram, el ‘Gato’ escribió un extenso mensaje desmintiendo los dichos de Melissa Paredes asegurando que lo está difamando. Incluso enumerando punto por punto, Rodrigo Cuba aclaró muchos asuntos, entre ellos habló de un supuesto video íntimo del que la exconductora pretende responsabilizarlo si sale a la luz.

También puedes ver: Hija de Tongo preocupada pide oraciones por su padre: “La situación está más grave”

“Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija”, se lee en el comunicado.

Rodrigo Cuba se mostró enfático y dijo que demandará a todo aquel que pretenda difamarlo porque está en juego su imagen y reputación. “Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable, y también tomaré las medidas legales contra quienes me difamen o difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación o la tuya, porque mi honra está en juego”, agregó.

También te puede interesar: Rodrigo González sarcástico: “Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”

Mariella Zanetti arremete contra el ‘Gato’ Cuba: “Hay un tema psicológico fuerte en él”

La cómica indicó que el pelotero estaría dolido por el ampay que protagonizó Melissa Paredes y que tendría un problema psicológico. Mariella Zanetti no se hizo ajena al tema entre Melissa y el ‘Gato’ y dejó a entrever que él estaría atravesando por un tema psicológico.

“La gente debe pensar que el chico está afectado, debe estar mal, son reacciones a lo que pasó, pero yo creo que hay un tema psicológico fuerte de él porque desde antes del ampay mi pareja me dice: ya no te amo, ya no puedo estar contigo, inmediatamente agarro mis cosas y me voy”, indicó.

Mira también: Melissa le hace pedido a Rodrigo: “¡Recapacita! ¿Cómo se te ocurre querer alejarme de mi bebé?”