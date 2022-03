«Mentir tan descaradamente, solo para victimizarse», Magaly ‘chanca’ a Deyvis y Cassandra

Compartir Facebook

La conductora de Tv Magaly Medina nuevamente habló sobre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez pues recientemente la pareja mostró al mundo el rostro de su pequeño Milan para una reconocida revista.

Magaly cuestionó que inicialmente ambos quería que su hijo se mantuviera alejado de las cámaras, sin embargo, la sesión que hicieron para la revista demostraría lo contrario a sus palabras.

«Esta semana salió en la portada de la revista Cosas la foto de los Orosco, Deyvis y Cassandra junto a su bebé, acá no le ocultaron la cara, sino que lo mostraron. Ellos que en un comunicado público le contaron al mundo entero que yo la había hecho llorar… No, lloraron, porque seguro le habían prometido a Gisela la primicia y yo no estaba incluida…Acá no tenía nada que ver la amistad ni el respeto, la madrina era la última rueda del coche», sentenció la popular ‘Urraca’.

Es así que Magaly afirmó que la hicieron quedar mal, como el ‘monstruo’ de la película para justificar el hecho de que supuestamente ella había invadido su privacidad cuando ahora la pareja se luce con su pequeño a nivel nacional sin taparle el rostro.

«O sea, si me habían prometido a mí sacarlo todo conmigo, que yo iba a ser la primera, si ni siquiera saqué el rostro del bebé. por eso yo digo cómo es posible que puedan mentir tan descaradamente diciendo ‘ese día lloré, solo para victimizarse… Esta es la mejor prueba de ello, aparecieron abiertamente la parte más privada de ellos, pero no diríamos nada, si no fuera que hicieron tanto escándalo cuando yo jamás me hubiera atrevido a mostrar a el rostro de un niño sin la autorización de sus padres«, finalizó Magaly Medina.

Tras este polémico escándalo Magaly decidió mantener su distancia de la familia de su ex amiga íntima Jessica Newton.

Cassandra y Deyvis le gritan a Magaly Medina “basta de mentiras”

No aguantaron más los ataques y puñales diarios de su ex comadre Magaly Medina. Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco publicaron un comunicado con el título “Basta de mentiras” para revelar cuál fue el motivo por el que terminaron su amistad con la figura de ATV y la acusaron de querer causarles daños sólo por rating.

“Compartimos de corazón ese momento privado, tan importante para nosotros, y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa, con el único interés de generar rating, sabiendo que Deyvis estaba trabajando con la señora Gisela Valcárcel”, añadió la hija de Jessica Newton que agregó que lloró mucho “porque no podía creer que le había dado lo más preciado que tengo a una persona que no sabía valorar una amistad”. Cassandra.