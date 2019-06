Beatríz Merino insiste en pedir su renuncia de Vicente Zeballos

La ex primera ministra, Beatríz Merino Lucero insistió ayer en solicitar que la política económica sea el tema principal de gobierno y no el enfrentamiento con el Congreso, que ha polarizado a la población, y también reiteró su pedido para la renuncia del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por fomentar el retorno del estatismo que ya dio pésimos resultados en el país.

“Creo que el pedido de poner en la agenda pública el tema económico es un pedido razonable. El gabinete debe ser un equipo cohesionado, donde los ministros sean conscientes —imagino que lo serán— de las necesidades del país, que no se van a resolver con encuestas”, afirmó Merino, ex jefa de la Sunat y ex defensora del Pueblo.

Señaló que el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Economía, Carlos Oliva son los llamados a priorizar el tema económico, por ser una economía en crecimiento las únicas garantías de que se reducirá la pobreza y se elevará la calidad de vida de la población, objetivos que persigue todo buen gobierno.

CON TARJETA ROJA

En ese sentido, Merino recordó que escuchó “con horror” al ministro Zeballos, cuando en una entrevista planteó el retorno del “estado empresario” y sugirió la intervención estatal en “sectores estratégicos de la economía”, e inclusive volver a tener una “aerolínea de bandera”.

Precisó que todos esos son conceptos velasquistas ya aplicados en la economía, con resultados absolutamente negativos y que postraron la economía peruana por al menos 20 años, por eso consideró que el propio Zeballos se “desligitimó como ministro” y se sacó “una tarjeta roja”.

EL DATO

“Debería ser movido por el presidente de la República, porque es una persona que se ha autodeslegitimado. Él se autorrenunció”, expresó.