Merly Morello indignada por filtración de video íntimo: “Es terrible que se me intente sexualizar”

La joven actriz se pronunció luego de algunos días de la filtración de un supuesto video íntimo y se mostró bastante indignada por la situación.

Merly Morello estuvo recientemente en el ojo de la tormenta luego de que filtrara un video íntimo en el que según su mamá, habrían montado el rostro de la actriz. Merly regresó de un viaje por el norte del país y se pronunció a través de redes sociales acerca de la lamentable situación en la que se vio envuelta.

Ella secundó las declaraciones de su mamá y reveló que tiene tatuajes en el cuerpo que la distan de la mujer del video. Asimismo explicó la gran incomodidad que sintió al enterarse de pronto de dicho video tras haber estado desconectada de todo.

“El tema es el supuesto video sexual que se filtró. No soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y en el brazo hace bastante tiempo. Ha sido bastante incómodo, porque he estado desconectada, me conecto y veo todo lo que sucedió”, dijo.

“Es terrible que se me intente sexualizar de esta manera y no solo desde que tengo 18 años, esas cosas ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema”, agregó la actriz bastante indignada con la situación.

La mamá de la joven actriz no se quedó callada y se pronunció a través de las redes sociales de Merly para dejar en claro que en el video que circula en redes, no participa su hija.

“Soy la mamá de Merly, estoy hablando con ella. Desafortunadamente en donde se encuentra no hay señal para poder subir historias. Estamos sorprendidas de ver cómo difunden un video falso de ella y lo peor es que todos lo rotan por redes y grupos de WhatsApp y de Telegram”, señaló la madre.

