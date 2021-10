‘Mero Loco’ ‘asado’ con Susy Díaz por reconciliarse con su ex: “Hace el papel de tonta”

Compartir Facebook

La ex pareja de Susy Díaz aseguró que el empresario solo está con ella por fama y sacarle dinero, además indicó que es oportunista.

¡Arremetió con todo! El ‘Mero Loco’ no fue ajeno a la reconciliación de Susy Díaz con Walter Obregón tras ser ampayados en el aeropuerto a la espera de su vuelo hacia Cancún.

“La desconozco. No sé qué tiene Susy, pensé que era una mujer madura y estaba más centrada con sus ideas, pero se está atontando más. No sé cómo puede regresar con ese ‘vagoneta’”, expresó indignado.

Además afirmó que Walter solo está con la ex vedette para obtener fama y sacarle dinero: “Le sugiero a Susy que piense bien lo que está haciendo y abra los ojos, porque a su edad solo hace el papel de tonta al estar con un hombre sin oficio y pegalón”, aseveró.

Cabe indicar que hablará con Florcita Polo para buscar la manera de ayudar a su mamá y hacerla entrar en razón.

FLOR LAMENTA VIAJE DE SU MAMÁ

Flor Polo Díaz se pronunció por el reciente viaje de su madre Susy Díaz a Cancún junto a Walter Obregón, quien hace poco fue acusado de violencia física y psicológica de parte de su última pareja Iris Castillo. Al respecto, la hija del fallecido Augusto Polo Campos reveló que no se mete en la vida de la exvedette.

“A mí me sorprendió bastante que haya viajado con él, yo no sabía con quien se iba de viaje”; declaró Florcita. “Yo sé que mi mamá es feliz con quien le hace feliz, prefiero no opinar al respecto. Es la vida de mi madre, son las decisiones de mi mamá, no me puedo meter. Yo no veo hace tiempo a Walter, me ha caído bien cuando lo traté”, sostuvo.

Sin embargo, cuando le insistieron sobre el tema explotó: “yo le pregunté a mi mamá con quien se va de viaje porque días anteriores yo estuve en su casa. Me dijo ‘a quien le importa si me voy a con Andy V, con Walter, con el Mero’. Qué voy a hacer pues, es la vida de mi mamá”. Magaly Medina confirmó que fue la misma Susy quien habría invitado el viaje todo pagado al popular ‘Príncipe de Huarmey’ a México. Cabe indicar que el motivo del viaje era celebrar los 57 años que cumple Susy.

