Messi para el olvido

Barcelona pagó caro su poca efectividad ante Cádiz. El equipo de Ronald Koeman no pudo aumentar el marcador, pese a su dominio, y empató 1-1 en el Camp Nou por la vigesimocuarta fecha de la Liga Española.

El equipo de Koeman, como es costumbre, tuvo el control del partido, teniendo a Messi y Griezmann como los hombres que más intentaron abrir el marcador. Sin embargo, Ledesma fue clave para que el marcador no pase de un gol.

A ello se suma la gran labor defensiva del Cádiz y la apoca creación del Barcelona en los metros finales. A los 32’ se abrió el marcador en el Camp Nou desde el punto de penal. Pedri fue trabado y Lionel Messi a los minutos lo cambió por gol. Para el complemento, Cádiz comenzó con los cambios para poder empatar el marcador.

Entraron Mari, Lozano y Alex al Camp Nou. Barcelona, a los 65’ hizo lo mismo con la finalidad de buscar el segundo gol tranquilizador. Ingresaron Braithwaite, Pjani y Trincão. Pero aún faltaba el regalo del conjunto catalán. Esta vez, fue un inocente penalti de Lenglet sobre Sobrino al intentar despejar un balón dentro del área.

Álex Fernández, al filo del tiempo reglamentaio (89’), engañó a Ter Stegen, y el Barcelona, que encadenaba siete victorias en la Liga Española, culminaba una semana para olvidar. Con este resultado, Barza se mantiene con 47 puntos. El líder es Atlético de Madrid y lleva 55 unidades, mientras Real Madrid (52) se ubica en la segunda posición.

LA MOLESTÍA DE KOEMAN

Ronald Koeman ha pasado de la rabia a la decepción, dos emociones más que negativas para el momento que vive Barcelona tras el sorpresivo empate sobre los minutos finales del partido y que lo aleja cada vez más de sus chances de pelear por la Liga Española. “Es una decepción, necesitábamos ganar, hemos perdido una gran oportunidad hoy después del tropiezo del Atlético Madrid.

No hemos ganado y es una gran decepción”, dijo Ronald Koeman en conferencia de prensa. “Estoy muy decepcionado, incluso más que el último martes, porque podíamos recortar distancias con los que están arriba, Era un partido en el que no hemos encontrado muchos problemas, este equipo por su calidad tiene que ganar, y no lo hemos hecho”, agregó.