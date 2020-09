Messi se queda en Barcelona para cumplir su contrato para no ir a juicio

Compartir Facebook

Acabó el culebrón. Lionel Messi confirmó su permanencia por una temporada más en Barcelona y de esta manera puso a fin a los rumores que señalaban sobre su posible partida hacia la Premier League. Manchester City era el club que estuvo cerca de hacerse con sus servicios. La imposibilidad de salir gratis del cuadro azulgrana, pesó mucho a la hora de tomar su decisión.

A través de una entrevista brindada a GOAL, Messi indicó que “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. (¿Desde cuándo me quiero ir?) Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo, porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”, declaró.

BUSCABA NUEVOS OBJETIVOS

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra”, agregó.

Messi indicó que no había ningún proyecto en Barcelona. “(¿Qué si me costó decidir?) Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo maLabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, detalló.

ESTÁ DOLIDO

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosas en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barza para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, exclamó Messi.

SU FAMILIA LLORÓ MUCHO

Messi dijo que su familia sufrió por su posible salida del cuadro azulgrana. “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…”, agregó. Messi continuó hablando de sus hijos, especialmente de Mateo. “Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, manifestó.

