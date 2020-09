Messi se queda en el Barcelona: «Es el club de mi vida»

Compartir Facebook

¡No se va! El astro argentino Lionel Messi confirmó que se quedará en el Barcelona. El capitán de los azulgranas anunció que permanecerá en la entidad catalana a pesar de expresar el deseo de marcharse a través de un burofax enviado al club el pasado 25 de agosto.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo Messi en entrevista a Goal.

El padre de Messi ya había adelantado la posición de Leo de quedarse en el Barcelona tras la negativa de salida del club. La decisión del crack blaugrana se dio después de que no se llegara a un acuerdo entre ambas partes.

’La Pulga’ había mostrado su deseo de abandonar el equipo y se amparó de su cláusula de rescisión (que podía abandonar el club antes del inicio de la temporada), Bartomeu indicó que no iban a negociar su salida al alegar que la cláusula vale 700 millones de euros.

EL CONTRATO DE MESSI

El 25 de noviembre del 2017, Lionel Messi renovó con el cuadro azulgrana hasta el 30 de junio del 2021 con una cláusula de rescisión fijada en 700 millones de euros. Sin embargo, el 6 de septiembre del 2019, en unas imágenes publicadas por Barca TV, el presidente Josep Bartomeu revelaba que, para el último año de su contrato (2020/21), Messi era libre de “dejar el club para ir a jugar donde él quiera” antes de que comience la temporada.

No obstante, el pasado 31 de mayo expiró la cláusula de salida que tenía y que le permitía irse a otro club gratis si es que lo anunciaba antes de la fecha indicada. Messi no hizo ningún pronunciamiento y por lo tanto seguía siendo culé. Pero, con la ampliación de la temporada por la pandemia del coronavirus, Messi interpretó que la campaña concluyó en agosto y que el sentido de la cláusula era extrapolable a la situación actual.

