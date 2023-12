¡Messiento infiel! Lionel Messi habría sido infiel a Antonella Roccuzo con ex de Neymar

¡Antes que amigos, hermanos! Tremenda bomba para cerrar el 2023. Lionel Messi y Antonella Roccuzzo son la pareja símbolo del fútbol mundial. Ambos llevan varios años de una feliz relación, sin embargo, no todo sería color de rosa. En las últimas horas empezó a circular el rumor de una infidelidad del astro argentino con una modelo, quien es la ex de Neymar. Los medios internacionales prendieron sus alarmas e incluso señalan que ya estarían durmiendo en camas separadas.

El nombre de Lionel Messi se encuentra en el ojo de la tormenta y no por un golazo dentro de las canchas. Unos chats expuestos por Fernanda Campos, ex de Neymar y conocida modelo de Onlyfans, dejarían mal parado al argentino, ya que estos revelarían una presunta infidelidad de su parte.

«Hay quien piensa que es mentira, pero es otro jugador el que viene a mí, igual que Neymar. En ese momento todos decían que mentía y terminé demostrando todo lo que dije. No tengo por qué mentir», dijo la modelo en sus redes sociales tras publicar esa conversación privada con el astro argentino.

En las conversaciones expuestas, se ve que ambos hablan y, quien sería Lionel Messi, se muestra interesado en saber más sobre la modelo. La brasileña, ex affaire de Neymar, le envía un enlace donde publica su contenido para adultos, pero el argentino le responde que no puede abrirlo e incluso se muestra entusiasmado por conocerla.

«¿Dónde podría verte? No puedo abrir. ¿Dónde vives, en Brasil?», son las preguntas que supuestamente había realizado Lionel Messi. Estas conversaciones habrían ocasionado una crisis en la pareja, ya que, según reportan medios internacionales, ambos estarían incluso durmiendo en camas separadas.

🚨 Fernanda Campos, ex-amante do Neymar, expôs prints de Messi falando com ela no Instagram após ela lhe mandar seu OnlyFans. pic.twitter.com/HCIyuNQwKc

— POPTime (@siteptbr) December 6, 2023