‘Metiche’ arremete contra Andy Polo: “están esperando que corra sangre”

Luego de que Génesis Alarcón denunciara a su aún esposo el futbolista Andy Polo, por violencia familiar, el futbolista de ‘Universitario de Deportes’ se encuentra en el ojo de la tormenta, aunque él está en modo “paz”; así demostró en la entrevista ofrecida para ‘Día D’.

Magaly Medina no es la única que se encuentra indignada con el caso del jugador, sino también Kurt Villavicencio, popularmente conocido como ‘Metiche’, quien se conmovió al escuchar los audios que enseñó Génesis donde se escucha a sus hijos pedirle a su madre que no se deje pegar por el delantero.

“En realidad fue de terror escuchar ese audio, y lo que yo digo: ¿Por qué una mujer que denuncia maltrato físico, psicológico, tiene que esperar a que presente las pruebas? Ok, las pruebas son importantes, pero ¿por qué no creer en la palabra de esta señora? Ella ya lo había contado hace dos meses esta situación”, dijo en un comienzo.

“Pero claro, el señor Andy Polo dice: ‘No, yo no he maltratado, no he sido infiel, yo doy el dinero para mis hijos, hace 3 años estamos separados’, y la periodista que lo entrevista no le hace frente ante el tema este de lo que ocurrió en Estados Unidos. Ni se lo mencionó, cuando es algo que Génesis Alarcón había contado en Febrero”, agregó en conversación con un diario nacional.

Kurt Villavicencio se mostró indignado con las autoridades, quienes no han hecho nada respecto a las denuncias que realizó Génesis Alarcón.

“Yo no entiendo, ¿ellos quieren ver que la sangre corra por el brazo de la persona, el brazo roto, de repente ahorcada la mujer, para que digan: ‘Ah, sí, la maltrató’. Me cuestiono por qué se tiene que presentar un audio dónde hay un menor de edad, cuando se tiene que cuidar a los menores de edad, pero se tuvo que presentar este audio porque Universitario de Deportes lo contrata al señor”, acotó.

