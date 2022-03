‘Metiche’ arremete contra Sheyla por no ver a su hijo: “te estás perdiendo sus mejores años”

Compartir Facebook

Sheyla Rojas conversó con ‘D’ mañana’ y no se pudo escapar de las preguntas picantitas que le hizo Karla Tarazona, Adriana Quevedo y el propio ‘Metiche’.

La exchica reality comentó en una parte de la entrevista que pudo visitar a su hijo el día de su cumpleaños. Sin embargo, Kurt Villavicencio, popularmente conocido como ‘Metiche’ aprovechó para advertirle que no está pasando los mejores tiempos con su niño.

“Yo he sido tu mayor crítico en un tema, más allá de las cirugías, de los viajes, de todo, muchas veces lo dije acá. Yo no estoy de acuerdo con que hayas dejado que tu hijo se vaya con Antonio Pavón por qué te estás perdiendo los mejores momentos de la vida de tu hijo, el primer día de clases, el resfrío del viernes, respeto tu decisión, pero lamentablemente a mí no me hubiera gustado como niño a los 8 años que me hagan eso, ¿por qué lo hiciste?”.

La respuesta de Sheyla no se hizo esperar y la modelo aseveró que la decisión que tomó con su hijo fue por temas de la pandemia. Hizo entender que en España iba a tener más libertad.

Recordemos que la exconductora fue criticada mucho tiempo por ‘abandonar’ a su hijo en Perú, mientras ella viajó a México. Posteriormente se conocería con el popular Sir Winston, su actual pareja.

«Me encantaría», Sheyla revela que le gustaría ser madrina de bodas de Antonio Pavón

Sheyla ha demostrado que los 3 han sabido llevarse muy bien por el bienestar de su pequeño hijo Antoñito y que es criado como un hijo por parte de Joi, por lo que la ex leona loca ha admirado su labor con su engreído y ahora quiere ser la madrina de boda de la parejita.

La influencer demostró que Joi Sánchez es una de las personas más importantes para ella pues la considera como ‘la segunda madre’ de Antoñito y estaría encantada con ser parte de unos de os momentos mas especiales de su vida.

«No es por nada, pero a mí sí me gustaría, no me han ofrecido, pero yo me ofrezco, me gustan, hacen una linda pareja, ella es como prácticamente ahora es como una mamá ahora para mi hijo también, tenemos una buena relación, me encantaría, Karla me va a entender porque es muy difícil la separación con hijos, hay diferentes puntos de vista, vas creciendo y madurando y estamos intentando tener una buena relación», sostuvo.

La rubia enfatizaba en que Antonio y Joi son la pareja perfecta y es que en cada viaje que realiza a España se puede ver como Sheyla comparte de almuerzos en familia junto a su pequeño hijo como si de una familia se tratara ya que lo son.

