Metropolitano fue un verdadero caos

Un verdadero dolor de cabeza, vivieron la mañana de ayer, usuarios del servicio del Metropolitano, luego que el servicio de alimentadores que traslada pasajeros hacia las diversas estaciones, se suspendiera de forma temporal y no se conoce la fecha en que se retome la circulación de estos vehículos.

21 RUTAS

Según se supo sedejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las “pérdidas económicas”, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del nuevocoronavirusen el país.

A través de su cuenta de Twitter, el Metropolitano señala que, a fin de garantizar el servicio de transporte público, Protransporte se encuentra coordinando con las empresas concesionarias una solución que permita la operatividad del servicio y, consiguientemente, el restablecimiento de las mencionadas rutas alimentadoras. 

Lamentamos informar que las empresas concesionarias que brindan el servicio en el Metropolitano dejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las pérdidas económicas, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del Covid-19. (2/1) — Metropolitano (@MetropolitanoPT) September 9, 2020

 ESTACIONES

Protransporte precisó que las rutas alimentadoras que han suspendido su servicio son las de Carabayllo, Collique, Santo Domingo, Tungasuca, Bertello, Ensenada, Puno, Milagro de Jesús, Mayolo, Belaunde, Payet, Tahuantinsuyo, Puente Piedra, Trapiche, Alisos, Izaguirre, Los Olivos, Américas, Próceres, Cedros y Villa El Salavador, de los concesionarios Perú Masivo, Transvial, Lima Bus y Lima Vías Express.

El dato

No han avisado nada. Yo vengo desde Barranco. Hay muchos problemas con los alimentadores y ahora ya no hay ninguno. He preguntado a la gente del Metropolitano y solo me dicen que hoy las cinco de la mañana no hay alimentadores”, explicó un mortificado usuario.

