¡México de luto! Falleció David Ostrosky, reconocido actor de telenovelas ¿De qué murió?

El reconocido actor de telenovelas, David Ostrosky, quien participó en “Rosa Salvaje”, “La casa de las flores” y “María la del barrió”, entre otras, falleció a sus 66 años. El intérprete se alejó de la pantalla chica durante abril de este año debido a complicaciones que tuvo en su salud.

ANDI México se pronunció tras la muerte del actor

La Asociación Nacional de Intérpretes de México se pronunció tras la lamentable pérdida. A través de sus redes sociales anunciaron la muerte del legendario actor y resaltaron la admirable trayectoria de David Ostrosky.

Ante ello, los fanáticos del actor manifestaron su malestar dando las condolencias a los familiares del actor. «Descanse en paz», «Qué triste noticia», «QEPD», «Vuela alto mi querido David», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram de ANDI.

¿De qué falleció David?

Los familiares del actor no brindaron detalles sobre el motivo del fallecimiento del actor. Sin embargo, medios como El País señalan que el David Ostrosky estuvo luchando con una enfermedad hace un año. Incluso, este fue el motivo por el que el actor se alejó de la pantalla chica.

De igual forma, todo indicaría que David Ostrosky falleció de cáncer, el cual se le había diagnosticado hace un tiempo. Incluso, el año pasado el actor declaró que tuvo dolores en el húmero y que, posteriormente, se le detectó un tumor.

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte”, dijo en entrevista con Televisa durante el 2022.

Este fue el motivo por el cual el actor se retiró de las grabaciones de telenovelas para que pueda retomar sus tratamientos y luchar contra la enfermedad. Sin embargo, durante mayo de este año su enfermedad avanzó lo que causó que le amputaran el brazo. A pesar de estos intentos, lamentablemente el tumor acabó con la vida del reconocido intérprete.