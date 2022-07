“Mi amor, no te cases, aún te amo”: cuelga cartel en puente para su exnovio

Compartir Facebook

Las redes sociales no paran de publicar graciosas hasta tiernas historias, como sucedió con una joven que agotó hasta el último recurso para evitar que su exnovio contrajera nupcias con otra mujer.

Mediante Facebook se hizo viral una fotografía que compartió el usuario @ricardogallardocardona en el que la muchacha le pedía a su expareja que no se casara.

Como si fuera una broma, la chica se atrevió a publicar un enorme cartel y colocarlo en el puente para que fuera visto por los miles de transeúntes y choferes que pasaban por una avenida de San Luis Potosí en México.

“Mi amor no te cases, aún te amo. Paso por ti a la iglesia, juntos por siempre”, se logró leer en el cartel que ha recibido miles de comentarios en las redes sociales. En el mismo se vio una foto de una pareja, que al parecer, sería la chica y su exnovio cuando aún mantenían una relación.

El gobernador de la ciudad, Ricardo Gallardo, se sumó a la dinámica y compartió en su perfil de Facebook el mensaje de la mujer enamorada.

“Los de Soledad andan muy enamorados, como historia de telenovela”, escribió la autoridad de San Luis.

Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en dejar sus comentarios. “En la guerra y en el amor todo se vale, tú impide esa boda, si te ama no se casa”, “Tuve una amiga que el día de su boda en plena fiesta se fue con su ex”, “Mejor que vaya a la misa y cuando el Padre pregunte: Hay algún impedimento para que esta boda se realice, diga: Yo me opongo”, fueron solo algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación de Facebook.

