«Mi bebé»: Así celebró Richard Acuña la llegada de su primer hijo con Brunella Horna

¡Atención, tenemos la noticia más emocionante del momento! Brunella Horna y Richard Acuña acaban de convertirse en papás de su primer bebé llamado Alessio. La espera se terminó y Richard Acuña compartió su felicidad con todos nosotros.

¿Richard Acuña compartió la noticia?

Brunella Horna, que es la presentadora de «América Hoy», se tomó un break del programa mientras esperaba la llegada de su bebé. Siguió las indicaciones del médico y aguantó la ansiedad en casa hasta que por fin, ¡nació el pequeño Alessio!

El excongresista Richard Acuña fue el que soltó la bomba en Instagram, ¡y qué ternura! Publicó una foto tierna del piecito de su bebé con el mensaje: «Mi bebé (corazón)». ¡Un lindo gesto!

La parejita, que ha estado tirando puro amor en redes, le dio la bienvenida a su bebé con un montón de amor. Richard Acuña expresó su gratitud con un emoticón de corazón, mostrando que está emocionado porque su familia está creciendo.

La llegada de Alessio tiene a la parejita muy feliz, y Richard Acuña compartió en sus historias de Instagram la emoción, hasta insinuó que se podría tatuar la huellita de su hijo. ¡Un detalle encantador! Porque en sí se puso la huellita de su hijo en el brazo.

Brunella Horna se ausentó de «América Hoy»

Pero eso no es todo. Recordemos que antes de dar a luz, Brunella se la jugó y estuvo trabajando en «América Hoy». Ella estuvo ausente los primeros meses de su embarazo y regresó al programa. En Instagram, contó: «¿Hasta cuándo trabajaré en el programa? Hasta que me den las contracciones. Eso fue lo que me dijo el doctor, así que a cualquier síntoma de alerta debo avisarle». ¡Una mujer con agallas!

Luego, a pocos días de dar a luz, Brunella se ausentó del programa «América Hoy», siguiendo las órdenes médicas para cuidar de su salud y la de Alessio. En ese momento, Ethel Pozo le dijo: «En cualquier momento llega, cuídate y vamos a estar atentísimos, que descanses».

¡Felicidades a Brunella Horna y Richard Acuña por este nuevo pedacito de amor en sus vidas! Estamos seguros de que Alessio va a ser el consentido.