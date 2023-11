«Mi contrato dice que debo soportar»: Susana Alvarado le canta ‘Te Devuelvo Tu Anillito’ a Dani Daniel

Corazón Serrano es una agrupación de cumbia favorita del Perú por sus canciones de desamor y con gran ritmo. Además, sus talentosas vocalistas siempre llevan gran energía en el escenario y ocurrencias junto al resto de la orquesta, como es el caso de Susana Alvarado y Dani Daniel.

Susana Alvarado le canta a Dani Daniel

La vocalista Susana Alvarado es una de las integrantes con mayor tiempo en el grupo de Corazón Serrano. Ha interpretado exitosas canciones como ‘Nos Critican’, ‘Mix Morena’, ‘No Eres Único’ y ‘Te Devuelvo Tu Anillito’. Esta última canción es dedicada al desamor, personas mentirosas e infieles.

Por ello, la cantante conocida como ‘La Morena de Oro’ interpreta ‘Te Devuelvo Tu Anillito’ con gran sentimiento y dedicado a Dani Daniel. El animador de Corazón Serrano recibe esta canción en cada concierto y decidió levantar su voz.

Primero, Susana Alvarado le canta: «Ya no vengas, ya no lo quiero, porque se rompió el juramento. Es mejor estar solas que mal acompañadas. Porque los hombres siempre dicen que te quieren, pero al final, igualito te engañan ¿Si o no? Todo lo que digas será usado en tu contra Dani».

El animador de Corazón Serrano decidió responder a la cantante diciendo: «Vamos haber, en mi contrato dice que tengo que soportar a Susana, así que no hay problema. De mí puedes hablar lo que sea».

Luego, el animador Dani Daniel sigue con el show y agrega: «Pero por qué tienes que hablar mal de los caballeros. Mira esas caras de inocentes, de tranquilos, esos rostros de hombres fieles que han venido a la fiesta».

Los fans los apoyan

El video que fue publicado en TikTok por un seguidor presente en el concierto, se volvió viral rápidamente. Varios usuario comentaron la gran química que tiene Susana Alvarado y el animador Dani Daniel al interpretar la canción ‘Te Devuelvo Tu Anillito’.

«Ay, los amo, pobre Dani», «Lindos ahí Dani y Susanita», «jajajajaja puras mentiras», «Linda Susanita hermoso el tema», «La bella y la bestia», fueron algunos de los comentarios en el video publicado en TikTok.