“Mi cuerpo se lo merece”: Tula Rodríguez se desata y espera encontrar el amor este año

¡Dejará atrás sus temores! Tras el fallecimiento de Javier Carmona hace algunos años, Tula Rodríguez ha guardado luto hasta ahora. En reiteradas oportunidades manifestaba que aún no se encontraba lista para el amor, ya que el recuerdo del empresario seguía latente. Pese a que confiesa que aún lo sigue amando, la conductora de televisión esta vez decidirá darse una nueva oportunidad y aseguró que estará más atenta a las señales para enamorarse este 2024. ¿La veremos pronto con pareja?

Tula Rodríguez quiere volver a enamorarse

En “Preguntas que arden”, Christopher Gianotti se ha caracterizado por sacar las más sinceras confesiones de los artistas entrevistados. Esta vez le tocó el turno a Tula Rodríguez, quien fue la última invitada del actor a su programa de YouTube.

Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos tocados en la entrevista fue el amor. Desde el 2020, tras el fallecimiento de Javier Carmona, Tula Rodríguez se ha mostrado reacia a entablar una nueva relación sentimental. Sin embargo, esto cambiaria para el 2024, ya que, según confesó, estará más abierta a las oportunidades que pueda encontrar.

“Yo quiero encontrarme como mujer porque me lo merezco, mi cuerpo también se lo merece, (el cuerpo) todo se merece. Así que el 2024 voy a estar más atenta a las señales, un poco más abierta (a que las posibilidades se den)”, indicó Tula Rodríguez.

Además, se atrevió a confesar que sí ha tenido oportunidades para el amor durante este tiempo. Sin embargo, ella se cerraba a conocer más personas ya que no estaba en sus planes el volver a enamorarse.

“Me ha pasado que un chico me gustó, él me ha preguntado y yo le he dicho no. O alguien me dijo ‘oye, mira, va a estar este chico de acá’, y yo le he dicho que no, y así me he ido cerrando“, añadió Tula Rodríguez.

Lo recuerda con cariño

Asimismo, Javier Carmona fue punto de conversación en la entrevista. Tula Rodríguez se puso sensible cuando le preguntaron por el fallecido empresario y confesó que pese a algunas crisis en su matrimonio, sabía que él era el hombre ideal en su vida.

“El era el amor de mi vida. Tuvimos algunas crisis (dentro del matrimonio) y pasamos terapia… Pero, para mí, él era el correcto», comentó al borde de llanto.

En la misma línea, aseguró que extraña la sensación de sentirse segura cuando se va a dormir. Para la exvedette no ha sido fácil sobrellevar la muerte de su esposo y no duda en recordarlo con cariño.

«Lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado. Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser ‘cabeza'», acotó.