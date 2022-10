«Mi ginecólogo me aconsejó», Gianella Marquina le dice NO a ser mamá

Compartir Facebook

La engreída mayor de Melissa Klug nuevamente está dando de qué hablar y es que esta vez Gianella Marquina afirmó que no ve ni en un futuro cercano ser mamá pues no es algo que le quite el sueño actualmente.

Cómo se sabe la hija mayor de Melissa ya tiene cierto tiempo con su pareja y ambos lucen juntos a donde vayan pues en cada historia que publican se le puede notar el amor que tanto los une es así que por ahí se espéculo que Gianella sería la segunda mamita en el clan de las Klug ya que su hermana Samahara Lobatón se convirtió en madre hace ya algún tiempo de una hermosa pequeña.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos es que Gianella Marquina ha descartado totalmente tener hijos y es que sigue al pie de la letra las recomendaciones de su ginecólogo para evitar convertirse en madre a temprana edad.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina porque soy supe protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso ahí quedan todos los sentimientos”, dijo.

Y es que se pensaba que todo es las hijas de Melissa querían ser madres ya que la popular «Blanca de Chucuito» tiene 5 hijos y actualmente desea tener un hijo más con su actual pareja el futbolista Jesús Barco, sin embargo, Gianella no quiere ser del club de las madres.

En su cuenta oficial de Instagram Marquina compartió los consejos de su ginecólogo descartando todo tipo de rumor de algún posible embarazo o tal vez algún futuro embarazo con su actual pareja.

«Mi ginecólogo me aconsejó empezar con las pastillas y si decidía ir por otro método que lo cambiara con el tiempo, pero yo me quedé con las pastillas», finalizó Marquina.