«Mi hermana casi me mata», Samahara Lobatón sufrió grave intoxicación

Las engreídas de Melissa Klug, Melissa Lobatón y Gianella Marquina pasaron un grave y tenso momento al haberse intoxicado con un pie de piña lo que casi provoca que se le cierren por completo la garganta.

Y es que Samahara Lobatón contó a través de sus redes el episodio de terror que le tocó vivir el día de ayer a previas del partido de Perú vs Uruguay donde tuvo que ser intervenida de inmediato por la gravedad de su intoxicación junto a su hermana Gianella.

«Me intoxiqué horrible, solo a mí me pasan estas cosas justo cuando está Perú a punto de jugar, me muero”, dijo Samahara en sus redes.

Después de haber pasado lo peor la joven influencer pido contar con mayor detalle lo que le había pasado.

«Ayer mi hermanita Gianella me dio un pie de piña y casi me mata, literalmente me intoxiqué, pero nunca me había intoxicado en 20 años y no sabía realmente lo que me pasaba”, dijo la joven madre.

Además, contó que al llegar a la clínica no podía explicar lo que le pasaba por la hinchazón de su cara por lo que de inmediato los doctores tuvieron que actuar para evitar que la influencer se encontrara en riesgo.

Por otro lado, reveló que su madre intentó ayudarla con medicamentos pero solo la empeoró por lo que decidió acudir de emergencia a la clínica.

«Me dio dexametasona porque de verdad me sentía con el pecho bien cerrado y pasó 10 minutos más y sentía una presión horrible en la garganta, me vi en el espejo y estaba toda roja como un tomate, llena de sarpullido en toda la cara, el cuerpo, me picaba la cabeza, me picaba todo”, señaló Lobatón.

“Estaba toda roja, todo mi cuerpo estaba lleno de brotes y me atendieron en 5 minutos, literalmente eran cuatro enfermeras y dos doctores atendiéndome”, recordó Samahara quien reveló que le pusieron varias medicinas y oxígeno.

“Sabía que estaba mal, pero no tan mal, mi garganta estaba súper cerrada (…) tenía la lengua hinchada, los labios hinchados, estaba toda hinchada en general, mis ojos y todo”, explicó la influencer.

“Gracias a Dios, después de todo lo que me pusieron, me bajó súper rápido y comencé a sentirme súper bien, salí de la clínica súper bien, me sentía otra mujer, había revivido”, contó Samahara Lobatón.