«Mi hija corre riesgo con su madre»: Youna se pronuncia tras pelea entre Samahara Lobatón y Bryan Torres

¡Agárrate fuerte, porque el mundo de las celebridades está que arde! Youna, o sea, Jonathan Horna Feijoo, el ex de Samahara Lobatón, ha salido al ruedo desde Estados Unidos para hablar sobre la pelea que tuvieron Samahara y su novio Bryan Torres en plena calle.

Se pronunció

El ex de Samahara Lobatón se conectó en vivo con el programa «Amor y Fuego», en el que se emitió las imágenes de la brutal pelea entre Samahara y Bryan. Youna se mostró muy alarmado por la situación que vive su expareja.

Youna, que es el papá de la hijita de Samahara, está preocupado y no se guardó nada. Dijo que no es perfecto, que todos cometen errores, pero lo que más le preocupa es el bienestar de su hija.

«Sus acciones están hablando por sí solas. Ella no midió las consecuencias de sus actos y ahora tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quién para gustarle a todos, he tenido errores, pero lo que sí quisiera es que mi hija hoy esté viviendo en un país donde yo pienso en el futuro de la bebé», dijo

Cuando le preguntaron si volvería a Perú para pedir la custodia de su niña, Youna dijo «¡claro que sí!» porque siente que su hija está en peligro con su mamá. Está al borde de regresar a Perú y pelear por la custodia de su pequeña. Lo único que le importa es el bienestar de su hija.

Mira también: “Pronto estaremos juntos celebrando”, Youna le dedica desgarrador mensaje a su hija por su cumpleaños

«Si yo estoy aquí es por mi hija, pero al ver que corre riesgo con la tenencia de su madre, lo único que tengo que hacer es regresarme a Perú. Yo me veo al borde de regresar a Perú y luchar por la tenencia de mi hija y quizás más adelante regresar a este país en el cual estoy surgiendo. Todos sabemos que mi hija ya no puede vivir más en el Perú», indicó Youna.

Youna pide que a Samahara que le traiga a su hija

Youna también mandó un mensaje directo a Samahara. Le pidió que le entregue a su nena y le ofreció su apoyo como buen padre. Prometió que su hija siempre tendrá su amor, sin importar las circunstancias. Le dijo a Samahara que confiara en él y que tomara decisiones que fueran buenas para su hija.

«Ella tiene la posibilidad de ir y venir de Estado Unidos, entonces que me traiga a mi hija, solucione y yo públicamente doy fe de que a mi hija nunca le va a faltar amor de su madre, que siempre va a estar presente», afirmó.

Mira también: “Necesita un psiquiatra”: Usuarios critican a Samahara Lobatón por pelea en la calle con Bryan Torres

Esta pelea es solo el último episodio de la historia de Samahara Lobatón y Youna, que no se llevan muy bien. Parece que la situación se está volviendo más complicada, y la principal preocupación es el bienestar de la hijita de la pareja. Estamos a la expectativa de lo que sucederá en este drama del mundo del espectáculo.

¡La farándula está que arde! Por su parte, la pareja Samahara Lobatón y Bryan Torres siguen dando de qué hablar por su pelea en la calle. Y Youna no se va a quedar de brazos cruzados cuando se trata del bienestar de su hija.