«Mi hija es lo que más me importa», Juan Víctor pide la tenencia compartida de su hija

Juan Víctor nuevamente habló de su situación el el programa de Magaly Tv pues hasta el momento su menor hija con Andrea San Martín no puede salir de su domicilio por orden de la madre.

Juan Víctor junto a su hija

Todo nuevamente ‘explotó’ con las últimas publicaciones de la madre de Juan Víctor quien mostró evidencia en el que supuestamente Andrea San Martín consume marihuana en el domicilio que comparte con sus hijas lo que habría generado una ola de críticas para la ‘Ojiverde’.

Juan Víctor confirmó que su propósito no es alejar a la menor de su madre solo desea poder compartir con su hija como antes y tener la libertad de llevarla consigo con la confianza de que volverá a traer a la niña con su madre.

«Mi hija es lo que más me importa», dijo inicialmente Juan Víctor.

«¿Quieres que la sancionen a ella, le quiten la tenencia y te la den a ti?», le cuestionó la Urraca a Juan Víctor Sánchez, y él sorprendió al revelar que lo que en realidad busca es la tenencia compartida. «Eso no es lo que yo quiero, yo quiero tener la tenencia compartida con ella. Teníamos un acuerdo que simplemente se vulneró. Después de dos meses de tener las medidas de protección, me dice: ‘No cholito, ahí nomás, tú no puedes ver a nuestra hija'», dijo.

Es así que Juan Víctor le pidió a Andrea San Martín que actúe acorde a sus acciones y ceda con su pequeña para así tener una sana relación de padres.

«Lo que yo quiero es que, después de las cosas que han salido anoche (su presunto consumo de drogas), ella actúe como pregona ser», sentenció.

Además, la conductora aprovechó para mencionar que lo que más teme Andrea San Martín es que Juan Víctor se lleve a su hija a los Estados Unidos que es donde está toda la familia de Sánchez a lo que el negó tajantemente.

«No puedo llevarme a mi hija sin una autorización de ella», explicó, pero la conductora se burló de sus declaraciones, argumentando que: «Nuestras fronteras son una coladera». Esto lo llevó a él a declarar: «Jamás haría eso. Yo no podría hacer algo de lo que yo me jacto que jamás haría. Si yo le pido a ella que no haga esto, yo jamás haría esto con ella».

Juan Víctor confiesa que su mamá lo ayudó económicamente: “me ha tenido que soportar”

El piloto Juan Víctor Sánchez estuvo nuevamente en el set de ‘Magaly TV La Firme’, esta vez para hablar de los audios de Andrea San Martín donde confiesa haber consumido marihuana.

Sobre este asunto, la conductora y periodista le preguntó a Juan Víctor de qué forma pensaba solventar los gastos, a lo que Juan Víctor comentó que él incursiona en sus redes sociales. “Yo lo que trabajo a diario es en productos que yo vendo en mis redes sociales aparte de eso tengo algún ingreso más que es algo en lo que he tenido que invertir”.

En ese momento, la ‘Urraca’ le preguntó a Juan Víctor si se apoyaba económicamente en su madre. “Mi madre no me mantiene, pero de alguna manera me ha tenido que soportar, ayudar”, dijo reconociendo que su progenitora de alguna manera cubre algunos vacíos económicos.