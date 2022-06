«Mi hijo me pidió que me divorcie», Flor Polo revela terrible pasado con Néstor

Compartir Facebook

El calvario que vive Florcita Polo hasta el momento no tiene fin pues ahora la empresaria reveló que su hijo mayor ya le había pedido que se separe de Néstor Villanueva.

El día de ayer la engreída de Susy Díaz se presentó en el programa de Magaly Tv La Firme para romper su silencio tras las últimas declaraciones de todavía esposo Néstor Villanueva.

Esta vez Florcita confesó que su mayor hijo le pedía que se separe de su padre por los diversos episodios de violencia que presenciaba.

“Llegó un momento, por mi hijo, que me dijo un día que me divorcie, que tome la decisión y le hice caso a mi hijo porque yo quería que mi hijo esté en un lugar lleno de amor y cariño y que no viva asustado”, manifestó, para luego revelar que tanto ella, como su hijo mayor, le tienen miedo al cantante.

Al escuchar esto, Magaly Medina se conmovió y resaltó que los hijos suelen ser muy protectores y que por más que el agresor presuntamente sea su padre, buscan la paz para sus madres.

“Casi se va encima de él”: Flor Polo cuenta crudo episodio con Néstor Villanueva y su hijo de 10 años

Flor Polo llegó al set de Magaly TV La Firme y reveló detalles desconocidos de su relación con Néstor Villanueva. Como se sabe, la hija de Susy Díaz lo ha acusado de ser “agresivo”.

“Ese daño lo está haciendo a mis hijos, no a mi”, ha dicho la hija de Susy Díaz en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

La hija de Augusto Polo Campos reveló que su aún esposo la agredía física y psicológicamente, y ampays en televisión nacional demuestran lo agresivo que fue en distintas oportunidades con ella en plena calle.

“Mis hijos son los que se sientes afectados por todo esto, él debería pensar en ellos, esos niños que lo veían como héroe al señor Néstor ahora no quieren ni verlo”, continuó.

En otro momento, Magaly Medina le preguntó a Flor Polo si su hijo mayor habría intentado detener a Néstor Villanueva.

“Sí, un día casi se va encima de él y yo le dije ‘no hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Ha ido al psicólogo y ha contado toda la verdad (…) el señor Néstor sabe todo lo que ha pasado, no es que yo un día me levanté de la cama y dije nos separamos, yo ya aguanté por mucho tiempo”, acotó.