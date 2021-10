«Mi hijo no es un cobarde», dijo la madre de Juan Víctor en su defensa

Compartir Facebook

La guerra continúa y es que ahora la madre de Juan Víctor ex pareja y padre de la hija menor de Andrea San Martín salió a decir su verdad después de las palabras de la madre de Andrea quién arremetió contra su ex nuero.

Alicia Díaz se comunicó con las cámaras de Amor y Fuego para poder compartir su versión y opinión de los hechos por la demanda que le interpuso su hijo Juan Víctor a Andrea San Martín por presunta violencia familiar, en la modalidad de maltrato psicológico, donde la víctima sería su nieta de 3 años.

“Vamos a exigir que la bebe salga de ese ambiente”, dijo la señora Alicia asegurando que el ambiente donde se encuentra su hija es de alto riesgo.

Además que la señora afirmó que conoce muy bien a Andrea San Martín y sabe que si se pone de mal humor por la situación se la agarrará con su nieta Lara por lo que teme por la integridad de la pequeña.

Nada contra Sebastián

Asimismo, la señora Díaz señaló que Juan Víctor no tiene nada en contra de Sebastián Lizarzaburu pues el modelo le dijo que ‘lloriqueaba por otro cosa’ en sus redes sociales.

«La molestia no es hacia Sebastián, no es a él… y eso es lo que la gente está pensando, que Juan Víctor es un cobarde, como lo que dijo la mamá de Andrea, y que no lo es… que Juan Víctor lloriquea, que es un inmaduro, que es un ardido… no, señor, nada más alejado de la realidad”, comentó en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Todo este lío a raíz de las declaraciones de Dora Pilares, madre de Andrea quien tildó a Juan Víctor de ‘cobarde’ al distorsionar la crianza de sus pequeñas nietas.

Por su parte, la señora Alicia recordó que cuando Andrea salía con Juan Víctor su ex nuera pintaba a Sebastián como un monstruo que le había hecho mucho daño en su momento y al regresar con el todo lo que en su momento confesó se puso en tela de juicio.