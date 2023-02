‘Mi marido me lo compra no un jeque’, Magaly manda indirecta a ‘Rous’

Compartir Facebook

La popular Magaly Medina le lanzó una fuerte indirecta a Rosángela Espinoza y es que su notario Alfredo Zambrano la engrió con lujos la conductora tras su viaje a Viena.

A través de su cuenta de Instagram la pelirroja mostró a sus seguidores sus carteras y par de zapatos de marcas bastante caras presumiendo sus regalos.

“Esta me enamoró, tiene cristales Swarovski, ¿díganme si no es una monada? es para salir de noche, a una fiesta, a un matrimonio, es para la vida social”, dijo Magaly sobre las dos carteras que le compró su esposo.

Además, la ‘Urraca’ mostró una elegante cartera que se compró para engreírse y darse un gustito.

“Miren lo que compré de yapa. Esta belleza… ¿Qué entra acá? tarjeta de crédito lápiz labial y sencillo para la combi”, dijo Maga.

Sin embargo, Magaly quiso evitar cualquier tipo de comentario malintencionado y recalcó que todo fue regalo de su esposo.

“Sí pues, mi marido (me lo compró), es el que lleva la tarjeta de crédito, él me la paga, no con mi tarjeta, sino la suya. ¿Es mi marido, acaso lo estoy pidiendo a un jeque árabe? cual es el problema? A él le encanta regalarme cosas, le encanta verme puesta con estas cosas, porque me las compra para mí, para lucirlo con él”, dijo la conductora haciendo alusión a los lujos que recibe Rosángela Espinoza.