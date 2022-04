“Mi papá y su papá nos piden un nieto”: Alejandra se mudará con Said Palao

Compartir Facebook

La modelo Alejandra Baigorria llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’ y contó algunos detalles de su relación con Said Palao. ¿Tienen planes de matrimonio o tener hijos?

Alejandra Baigorria sorprendió al contar que tiene muchos planes a futuro con Said Palao pues han hablado de iniciar una familia juntos, algo que los papás de ambos ya les piden, y también anunció que comprarán un departamento juntos.

«Hasta mi papá, y su papá lo piden, un nieto, pero queremos que sea en el momento, ya lo hemos hablado. Estamos pensando en comprar un departamento», señaló la empresaria, que se encuentra alejada momentáneamente de Esto es guerra.

La gringa de Gamarra decidió contar cómo es su relación con Said Palao, y dio a conocer que ambos no pelean. «Una relación debe existir confianza y comunicación, eso nos da un espacio, hace una confianza y no peleamos nunca, de verdad», agregó.

Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, reveló que tuvo un encuentro inesperado con Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Mario Irivarren en una tienda de Punta Hermosa.

De acuerdo a lo dicho por el conductor de ‘Amor y Fuego’, Alejandra Baigorria y Vania Bludau se ven más jóvenes de lo que aparentan en televisión. “Ese día me impresioné cuando vi a la Baigorria. A Alejandra la hemos visto en Latina y también la hemos visto cuando viene al show siempre producida. Parecía una chibolita, ella tiene treinta y algo, pero parecía de 25, 26 y la Vania parecía su prima menor. Qué bonitas son cuando no se ponen tantas cosas”, contó.

El presentador comentó que asistió al cumpleaños de su sobrino, y en el balneario del Sur se encontró repentinamente con los chicos realitys.

“Lo que pasa es que era el cumpleaños de mi sobrino y fuimos a la cada de mi primo en Punta Hermosa. Había unos tapenade de aceituna que me parecieron delicioso y le pregunté dónde lo había comprado y me dijo el lugar y cuando subo, ahí estaban”, agregó.

