“Mi última final, porque Combate es bacán”: Gian Piero se despide de EEG

El conductor de ‘Esto es guerra’ que defiende la camiseta de ‘Combate’, Gian Piero Díaz, emitió un sorpresivo pronunciamiento mediante redes sociales despidiéndose del programa de competencias.

«Lunes 21 de enero del 2019. Martes 20 de diciembre del 2021. Vamos por esa, mi última final, porque Combate es bacán!! Con todo», escribió el conductor de televisión a través de sus historias de Instagram.

Recordemos que se rumorea fuertemente el regreso de Raúl Romero a la televisión y podría llegar de la mano de ‘Esto es guerra’ ¿Todo está encaminado?

Vale decir también que Carlos Carlín hizo de conocimiento público que Wantan Night, programa que condujo por más de 7 años, llegó a su fin. Hay ciertos rumores que también lo vinculan con el programa reality, sobre todo porque Johanna San Miguel declaró innumerables veces que le gustaría compartir set con su gran amigo.

¡ADIÓS ‘PIPI’!

Lo que ya se venía rumoreando semanas atrás por fin se hizo público, pues el muy querido e hilarante conductor de Tv Gian Piero Díaz se iría a trabajar a otra casa televisiva.

“Gian Piero Díaz deja la conducción de Esto es guerra y me dejó de hablar como si fueran rumores, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando Rodrigamus habla es porque fuego trae”, manifestó el comunicador en su programa Amor y fuego.

Y es que hasta el momento Gian Piero no habría dado ninguna señal de que no continuaría en el programa de competencia por lo que los rumores de su salida no eran tan fuertes hasta que lanzó la ‘bomba’ ‘Peluchín’.

