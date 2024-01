«Mi vida se detuvo»: Cynthia Martínez reveló su difícil proceso de luto tras la muerte de su esposo Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez Vértiz, compartió detalles sobre su proceso de duelo en una reciente publicación en Instagram. La empresaria compartió que optó por permanecer en su hogar en aislamiento después del fallecimiento del cantante el 28 de diciembre pasado. En tal sentido, reveló que recién se ha atrevido a salir, pues el proceso de duelo le ha afectado en gran medida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Disputan una empresa y departamento! Hijo de Augusto Polo Campos se pelea con sus hermanos por herencia

Cynthia Martínez y su proceso de duelo

La esposa del rockero peruano Pedro Suárez Vértiz dio detalles del difícil proceso de duelo que enfrenta tras la muerte de su esposo. En tal sentido, ella reconoce que todo es un proceso y que podrá continuar con sus actividades. No obstante, eso no quita que sea difícil, pues se trata de su compañero de vida y con quien compartió gratos momentos a lo largo de su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinthya Martinez Turner (@cynthiamartinezt)

“Hoy salí por primera vez de la casa después de que te fuiste de mi lado. Me pareció raro ver a todo el mundo seguir con su vida como si nada, cuando yo siento que la mía se detuvo”, dijo.

“Suena feo lo que digo, y yo sé perfectamente que voy a estar bien, pero a veces la mente y el corazón no se ponen de acuerdo. Voy a estar bien, lo sé con toda seguridad, pero debo tomarlo día por día”, enfatizó en su post que publicó en redes sociales.

También te puede interesar leer: ¡Disputan una empresa y departamento! Hijo de Augusto Polo Campos se pelea con sus hermanos por herencia

Recordó momentos juntos

La empresaria rememoró con cariño los más de 30 años que compartió al lado de Pedro Suárez Vértiz y compartió imágenes íntimas de un viaje que realizaron juntos. De esta manera, Cynthia Martínez utiliza sus redes sociales para compartir emotivos momentos que tuvo al lado de su esposo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinthya Martinez Turner (@cynthiamartinezt)

Además, remarcó que ella conoció otra faceta de Pedro. “Siempre fuiste el Pedro esposo, papá, amigo, confidente, consejero, entre muchas cosas más. Aunque el Pedro famoso y no famoso era el mismo, tengo que confesar que ambos espacios eran muy lindos y de mucho aprendizaje”, agregó.

“El no famoso me gustaba por el tiempo que me dedicabas, tu concentración distraída, tu sensualidad, tus conversaciones largas, tus consejos y primicias musicales y muchas cosas más. El Pedro famoso me gustaba porque veía lo querido y admirado que eras, lo bueno y valiente para aceptar a ir a los sitios más raros que yo te pedía, lo sencillo y humilde que eras con todas las personas, lo paciente que eras para saludar y conversar regalando un poquito de felicidad a las personas que te hablaban, mil cosas que no me alcanzarían contar en estas líneas”, dijo.