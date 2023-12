¡Mia Mont en Habla Kausa! La cantante cuenta de sus primeros éxitos y anuncia nuevos proyectos musicales

La querida artista pop Mia Mont se presentó hoy en el programa de Habla Kausa de La Karibeña. La cantante peruana anuncia su regreso triunfal a la música y cuenta sobre sus nuevos proyectos musicales para el 2024.

Llega a Habla Kausa

En el programa de Habla Kausa, llegó la reconocida y querida cantante Mia Mont. Una peruana que se hizo conocida por temas como ‘Un Día’, ‘Lero Lero’, ‘Por Él’, ‘Mañana’ y muchos otros más.

Mia Mont llegó al programa radial muy emocionada contando que en los últimos años se encontraba en Miami realizando nueva música. También, la cantante agrega que se encuentra en una gira de medios como una campaña de reactivación.

«Es para recordarles que aquí estoy, nunca me fui, aquí está Mia Mont que tiene pa’ rato», dijo la artista en el programa. La intérprete pasó una divertida tarde junto a la conductora Andrea Torres y cantó varios de sus éxitos musicales.

Luego, la peruana recordó que en aquellos años lanzaba canciones muy sentimental: «Yo empecé siendo muy sufrida. Yo escucho mi primer disco y digo ‘Ese primer amor lo viví súper intensa’. Cuando eres más chica lo vives todo a mil, sientes que la primera vez que te rompen el corazón es el fin del mundo. Ahora me pasa algo y me río, ya está».

Se viene un nuevo hit

La intérprete de ‘Un Día’ anunció que este nuevo año viene con fuerza y comenta que está a puertas del lanzamiento de un nuevo sencillo. «El próximo año salimos con una nueva canción en enero», agrega Mia Mont.

«Esta canción se llama ‘Quítame la ropa’, pero es una canción donde una decide cuando quieren que lo haga o no. Yo decido, no tiene que ser una relación estable, si se me provoca y quiero ¿Por qué no?», cuenta la cantante sobre su nuevo éxito. Además, Mia señala que saldrá perfectamente para antes de San Valentín.

Más de Mia Mont

La carrera musical de Mía Mont dio un vuelco desde la primera vez que se vio en MTV, fue una sensación que aún no olvida. Aquel primer hit fue ‘Por él’, tema de gran popularidad que además fue el tema principal de la popular novela La Lola.

Mia Mont es socia fundadora de Milenial Music Group, empresa matriz de Milenial Records, importante disquera que maneja a los principales representantes del género Urbano y Pop en el Perú.