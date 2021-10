Miami: Liberan a profesora que tenía relaciones con su alumno de 14 años

Compartir Facebook

Gracias a un video difundido por el alumno de 14 años, se descubrió la relación que mantenía con su maestra Heiry Calvi, de 41 años por lo que fue detenida acusada de abuso infantil en Miami.

El diario Miami Herald reveló que en marzo dieron inicio las investigaciones luego que el alumno mostrara a sus compañeros un video de ambos teniendo relaciones sexuales.

El teléfono del adolescente fue confiscado por la policía y en él encontraron fotos de Calvi y su exalumno desnudos y varias conversaciones en WhatsApp donde se demostraban expresiones románticas.

La mujer fue acusada por agresión lasciva, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad, negligencia infantil, uso ilegal de un aparato de comunicación, de contribuir a la delincuencia de un menor y de posesión de arma de fuego en propiedad escolar.

Se supo que el último sábado, Heiry Calvi fue liberada bajo una fianza de 39 mil dólares, según el historial del sistema de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade.

Alumno niega ser víctima de abuso infantil

El estudiante fue interrogado por la policía y con firmeza negó haber sido abusado por la maestra. “Nos dijo rotundamente que no fue violado. Pero quiero señalar que, bajo la ley de Florida, un menor no tiene autoridad legal de dar su consentimiento incluso si dice: ‘Esto está bien’. La responsabilidad es del adulto”, subrayó Rey Valdé, vocero del Departamento de Policía de Doral, en Miami-Dade.

