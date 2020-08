Micheille chotea a críticos: “Me siento más rica y sexy”

Compartir Facebook

Tras ser duramente criticada en las redes sociales por haber bajado de peso, pues muchos consideran que Micheille Soifer no se ve saludable, la integrante de ‘Esto es guerra’ manifestó estar contenta con sus medidas y aclaró que se encuentra bien de salud.

“La gente puede decir muchas cosas mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien. Mientras tenga salud es lo más importante. Yo soy feliz porque la ropa que tenía antes solo que me queda unas cuantas cosas”, indicó Micheille.

PESA 52 KILOS

Asimismo, aseguró que solo ha perdido “dos kilos más de lo que pesaba antes cuando era delgada”, solo que la gente se ha acostumbrado a verla subidita de peso.

“Antes pesaba 54 kilos y ahora peso 52 kilos, es lo mismo. Trabajo con una empresa que ve todos los días mi comida, desde el desayuno, mi media mañana hasta mi media tarde porque hay que llevar una buena alimentación”, detalló la popular ‘Solcito’.

“NO ME MATO DE HAMBRE”

La modelo afirmó que es de ‘buen diente’ y jamás va a dejar de comer rico, solo que ahora lo hace de una manera balanceada.

“No me mato de hambre, como riquísimo. Puedo comer una rica lasaña o una ensalada con pollo. Es decir, es una dieta balanceada”, sentenció.

“RICA, APRETADITA Y SEXY”

Finalmente, la cantante afirmó que se siente mejor que nunca y que siempre que pone una foto en ropa de baño sus seguidores resaltan el cambio físico que ha tenido.

“Me siento más rica, más apretadita y más sexy. Y de vez en cuando pongo una foto en bikini y mis fans me dicen ‘que tal cambio’ y para eso era la operación para hacer un cambio”, aseveró.

PELEADA CON ROSÁNGELA

Hace unas semanas Micheille contó que Rosángela Espinoza no es más su amiga, pues el comportamiento de la ‘Chica selfie’ no le gusta.

“No, no es mi amiga. Antes la consideraba, pero no, me equivoqué. Mejor ni mencionarla, no me gusta su forma de ser”, mencionó.

