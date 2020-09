Compartir Facebook

La guerrera Micheille Soifer no es tan dura como aparenta y tras lucir ahora una figura esbelta con su operación de manga gástrica, confesó en el programa ‘América Hoy’ que muchas veces sufrió cuando en redes sociales la insultaban por su sobrepeso.

“Siempre digo, ‘tengo mucha personalidad, lo que diga la gente me resbala’, pero, en realidad, no es así, dentro de esta coraza hay una persona muy sentimental. Por mi trabajo, yo traté de mantener una sonrisa, de aceptar, de yo misma reírme de la situación para que no me afectara más…”, comentó Micheille Soifer a Yaco Eskenazi.

Además, pidió a las personas que eviten las críticas negativas y más ahora que luce una figura delgada. “Cuidemos la lengua y no hablo a la hora de comer, hablo a la hora de criticar a una persona, no sabes cómo puede sentirse. Yo ya no veía comentarios como ‘Michi, te queremos’, veía, ‘cerda, chancha, gorda, obesa’, y ahora, me dicen, ‘muy flaca, calavera’. Con toda la sinceridad del mundo, no hagan esas cosas”, aseveró. Sobre su reciente operación destacó lo bien que se siente aunque reconoció que extraña algunas partes de su cuerpo. “Extraño mis piernas, mis pompas, siento que cuando bailo ya no hay movimiento”.

“Lo más importante es como yo me siento, y yo me siento feliz. Yo hice de todo para bajar de peso, hice dietas… llegué a pesar 80 kilos, para mí era muy complicado, me sentía cansada, no tenía físico”, agregó Micheille.

