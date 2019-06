Micheille denuncia a Latina por dejarla como estafadora

Micheille Soifer decidió iniciar un proceso legal contra los directivos de Latina (gerente general y gerente de contenido) por daños contra el honor, así lo reveló su abogado Yorry Warthon. Este proceso legal va luego que en el programa ‘Mujeres al mando’ presentó un informe en el cual un economista aseguró que la red de mercadeo en el que está la ex chica reality es una estafa a las personas.

“Ya no se pide ningún tipo de rectificación porque el daño ya se generó y no es la primera vez que Latina tiene este tipo de aseveraciones en contra de Micheille Soifer en sus distintos programas. A ella la han perjudicado porque la han dejado como alguien que está colaborando con una red que estafa, eso la ha puesto en una situación complicada hasta con sus seguidores”, aseguró el letrado. “Ella se ha sentido totalmente dañada e irá hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Asimismo, aclaró que en este proceso no estarán incluidos los conductores del programa, Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magyel Ugaz. “Contra conductores no habrá ningún proceso porque ellos no han hecho ningún tipo de afirmación”, afirmó el defensor de Micheille.

Por su parte, el economista Miguel Santillana, quien fue quien aseguró que Micheille estaba involucrada en una estafa recibirá dos procesos legales por parte de la ahora jurado de ‘El artista del año’. “Estamos presentando el día de mañana (hoy) la denuncia civil y una demanda por la vía penal contra el economista Miguel Santillana”, afirmó el doctor Yorry Wharton.(C.Quintanilla)