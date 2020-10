Micheille Soifer aterrada: “Había un carro siguiéndome por 40 minutos”

Compartir Facebook

Momentos de terror. La modelo y empresaria, Micheille Soifer confesó que vivió un gran susto, pues, al salir del reality donde participa, un auto comenzó a seguirla por alrededor de 40 minutos sin detenerse.

Según relató Micheille, ella pensó que era un carro de prensa, pero luego se dio cuenta que no. La chica reality fue a encarar a la persona y este prefirió irse de la escena.

“Hace como cuatro o cinco noches terminé en la comisaría porque había un carro siguiéndome por cuarenta minutos, desde que salí del canal. Para mí fue terrible, porque yo puedo entender que de otros programas quieran grabar, tener sus ‘ampays’, pero fue terrible porque no era prensa, era gente que me estaba siguiendo. Bajé para ver quién estaba en ese carro y se dio a la fuga. Fue terrible, fui a la comisaría, presenté mi denuncia y ya está en investigación”, reveló Micheille.

¿“Su Principito” anda soltero?

Ante las imágenes reveladas donde Giuseppe “El Principito” Benignini sale con una amiga y se retira con ella, Micheille Soifer aclaró que desconoce la vida que está llevando su pareja, pues ella no es celosa.

“La verdad, no tengo idea. Normalmente, tú sabes que yo hago mis seguimientos, pero ya no estoy en ese modo. He madurado, ya no soy la Michi de antes que vivía celosa. Ahora soy una mujer empresaria, preocupada por su trabajo y por su futuro, por su música”, señaló Micheille.

