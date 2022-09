Micheille Soifer derrota a Yahaira Plasencia en infartante versus de canto

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Micheille Soifer se llevó la mayoría de votos del jurado, lo cual le dio la victoria en el duelo de canto ante Yahaira Plasencia.

Micheille Soifer derrotó a Yahaira en infartante versus de canto (Foto: Web)

¡De candela! Este sábado, Micheille Soifer y Yahaira Plasencia deslumbraron la pista de “La Gran Estrella”. Ambas se enfrentaron en un vibrante versus de canto, en el cual, la ganadora, fue la popular “Sol”.

Previo al duelo de canto, Gisela mostró un “VTR” en el cual, los concursantes tenían que elegir a su favorita. Nicolás, del equipo de Ruby Palomino causó polémica con sus declaraciones, ya que aseguró que Micheille e Indira no iban a realizar un buen dúo.

También puedes leer: Karla Tarazona y Rafael Fernández se dicen “te amo” durante conciliación

“Hay dos protagonistas (Micheille e Indira). No creo que se vayan a poder complementar. Yahaira hace un “showsazo” cada vez que sale al escenario. Pero por el otro lado… (ríe)”. Estoy seguro que detrás de Yahaira y Karla vamos a ir el 100% de producción. También va Gisela, Alex y bailarines. No sé quien vaya detrás de Micheille”, declaró Nicolás. Esto no pasó desapercibido por la Soifer, a quien se le pudo ver visiblemente incómoda por lo comentado por el participante.

Por su parte, Natalia y Yadira, del equipo Susan, aseguraron que para Micheille iba a ser una desventaja el no estar metida al 100% en “La Academia”. Todo lo contrario a Yahaira, de quien indicaron que sí se le veía comprometida con sus participantes.

Mira aquí:

“Siento que Yahaira está bastante metida con sus chicos y eso le da un plus”, declaró Natalia. Por su parte, Yadira indicó que “Yahaira es una capa. Canta y baila, hace su show. En cambio, Indira y Micheille… hay muchas que tienen, pero a la vez no tienen”.

Al momento de la votación, en la cual cada participante se paraba detrás de su favorita, la diferencia fue amplia. 6 concursantes apostaron por Yahaira, mientras que solo 2 lo hicieron por Micheille Soifer.

Mira aquí:

Ambas tuvieron una espectacular performance al momento del canto y pusieron a bailar a todos los integrantes del jurado. Ellos se desvivieron en elogios para la presentación de Micheille y Yahaira, pero solo podían escoger una ganadora.

El voto de Morella Petrozzi fue para la dupla conformada por Micheille e Indira. Adolfo Aguilar, antes de votar, indicó que las 4 eran talentosas, pero se quedaba con Yahaira y Karla. El voto final fue de Michelle Alexander, quien le dio el triunfo a la “guerrera” e Indira.