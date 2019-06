Micheille Soifer grita envidioso a Rodrigo González ‘Peluchín’

Micheille Soifer lamentó la renuncia de la cantante Susan Ochoa al ‘El artista del año’ y negó rotundamente que la ‘Señito’ haya intentado faltarle el respeto a la ganadora de Viña del Mar.

“En ‘El artista del año’ considerábamos muchísimo a Susan, incluso era una de las favoritas del jurado. Lo que sucedió con ella es una lástima porque creo está siendo mal asesorada”, expresó Soifer.

Sobre las críticas que está recibiendo porque Susan no fue parte del jurado del reality y sí ella dijo: “Ya le tocará su momento de estar como jurado”. Y restó importancia a los comentarios de Rodrigo González quien cuestionó su designación.

“Él ha sido jurado de ‘La voz kids’ cuando no canta nada, ni sabe moverse. Yo sí tengo una trayectoria musical desde que empecé en Alma Bella. Es pura envidia. Sobre las críticas de las redes ni me preocupo, son personas que no dan la cara”, aseveró.

Sigue con Kevin Blow

Soifer aseguró que sigue firme su relación con Kevin Blow aunque reconoció que las revelaciones de Erick Sabater y Coto Hernández afectaron su romance. “No puedo decir que estamos mejor que nunca porque lo que ha pasado nos ha afectado muchísimo. Él está ahora en República Dominicana viendo unos negocios. Yo voy a poner por un tiempo mi vida íntima guardada porque se ha visto manoseada y como me importa evitaré hablar sobre el tema”, afirmó.(C.Quintanilla)