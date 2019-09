Micheille Soifer: “Kevin me iba a matar”

Por Juana Aspilcueta

Luego de anunciar que tomaría acciones legales contra su ex pareja, Kevin Blow, la defensa legal de Micheille Soifer dio a conocer que los delitos por los cuales se está denunciando al dominicano son violencia contra la mujer en la modalidad física y psicológica.

El abogado que lleva el caso, el letrado Yorry Warthon, sostuvo que existen audios y videos que prueban la acusación de Micheille contra el cantante. Asimismo, contó que los episodios de violencia habrían sido más de una vez.

“Existen audios y material audiovisual donde se prueba que este señor la ha estado agrediendo y no solamente en una ocasión como él indica, han sido en varias ocasiones hasta tal punto de generarle a Micheille una conmoción psicológica”, manifestó.

NO PODÍA DEJAR A BLOW

Asimismo, explicó que la popular ‘Michi’ no quería dejar al extranjero porque temía que este atente contra su vida. “Micheille no podía dejarlo porque estaba atemorizada, sentía que su vida peligraba, es por eso que no podía dar por culminada la relación. Me dice que si no hubiese salido de la relación, considera que hubiera terminado muerta”, comentó.

Recordemos que el dominicano estuvo en la última edición del programa ‘El Valor de la Verdad’ contando detalles de su polémica relación con la ex chica reality. Esa noche reveló que la cantante lo habría engañado y hasta la tildó de “interesada” y “mandada” por supuestos coqueteos que tuvo con Jefferson Farfán. Además, confesó que Michi le habría roto la nariz de una cachetada.

BRUJO ECHA A ‘PRINCIPITO’

Luego de aclarar que solo tenía una relación de amistad con Giuseppe Benigni, actual saliente de Micheille Soifer; el vidente de la farándula, Roberto Granda, mostró un conversaciones de WhatsApp donde ‘Gregorio’, nombre con el cual conoció al venezolano, le pide dinero.

“Hola Roberto, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame con esos 100 soles. Sabes que necesito para el pasaje y hacer mis cosas. La otra vez me dijiste que me ibas a ayudar y mira”, se le oye decir al extranjero que luego le pide que lo le haga un baño de florecimiento.

Ante las cámaras de ‘Válgame Dios’, el ‘brujito’ aclaró que no “quiere hacer daño” con sus declaraciones, solo busca “cuidar a algunas personas”. “La relación de Micheille y Gregorio va a continuar, van a seguir contra todo pero después Micheille no te quejes cuando te dé una patada en el trasero”, añadió.

Recordemos que días atrás se viralizó una foto del tarotista con el ‘Principito’ de Micheille Soifer, quien lo abraza por detrás y ambos unen sus manos.