Micheille Soifer le dice a su ex “no eres nada”

Luego que su expareja Kevin Blow, deslizara que le fue infiel con el futbolista Jefferson Farfán, Micheille Soifer desmintió al cantante dominicano y afirmó que tomará acciones legales en su contra. Incluso en redes le mandó un mensaje destacando que “no es nada” sino habla de ella.

“Mi hermano es súper fan (de Jefferson), como muchos jóvenes y niños. Esa foto la voy a colgar en su momento, mi hermano hizo un video que colgó en sus redes. Mi hermano se siente pésimo y me dijo que no puede creer que me traiga problemas esta persona que ha vivido prácticamente con nosotros”, indicó Soifer que ayer fue la invitada del primer programa de ‘El show después del show’ de América TV.

-¿Apenada por las declaraciones de Kevin?

No, se veía venir estaba esperando que suceda. Demoró un poco, no me sorprende para nada. Todas las cosas que se dicen no me molestan, que digan lo que quieran. No es la primera vez que pasa.

-¿Decepcionada?

Para nada. Sé perfectamente quién es, es más hay cosas que ni se imaginan. En algún momento saldré a aclarar las cosas.

-¿Vas a tomar alguna acción legal?

Sí, por eso no puedo decir tantas cosas. He gastado tanto dinero y tiempo con mis abogados, tratando de callarle la boca a la gente mal hablada. Que no hablen por un minuto de fama e igual lo hacen, por eso estamos evaluando la situación. Que siga hablando, ¿lo engañé? Ya lo engañé, él quiere decir que estuve con Farfán, que diga lo que quiera.(A. Saavedra)

