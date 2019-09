Micheille Soifer Niega romance ‘armani’

La exchica reality Micheille Soifer desmintió que el modelo venezolano Giuseppe Benignini le esté pagando para hacerse famoso. La integrante de ‘El artista del año’ manifestó que son buenos amigos con el venezolano y que no entiende porque a “a la gente le molesta tanto” sus saliditas.

-Rosángela Espinoza dice que tengas cuidado con algunas personas porque te pueden estar utilizando…

Pero él (Giuseppe) no es del medio, él tiene su trabajo aparte. Para nada.

-Se viene especulando que tu romance sería armado…

Pero, ¿qué gano yo?

-Hay rumores que te estaría pagando para hacerse conocido…

Se han golpeado la cabeza y no saben lo que hablan. Están equivocados, no tengo porque hacerle el favor a nadie y menos cobrarle. Ni nadie me tiene que dar nada. Soy una chica soltera y feliz, que puede salir con quien quiera. A mí me parece un chico churro, me encanta y es mi amigo. Yo no lo tomo en lo laboral porque él tiene un trabajo distinto al mío.

-Parece que Kevin Blow se va a quedar en su país…

Me parece bien, siempre lo voy a respetar y desear lo mejor.

-¿No tienen comunicación?

No, no tenemos porque tampoco.

-¿Cortaron todo lazo de amistad?

Siempre le voy a desear lo mejor, a sus padres y a sus hijitos los quiero mucho. Siempre voy a tener buenos recuerdos.