Micheille Soifer revela que bajó 12 kilos tras someterse a la manga gástrica

A un mes de haberse sometido a la operación de la manga gástrica, Micheille Soifer reveló a las cámaras de América Espectáculo que se siente fantástica físicamente, debido a que ya va bajando 12 kilos. Según indicó la ‘guerrera’, debió realizarse la intervención hace mucho tiempo, peros e siente satisfecha con los resultados.

“Me ha favorecido muchísimo, me siento mucho mejor. Estoy sufriendo con la ropa porque tenía ropa grande y ahora me queda suelta. Ya no tengo dolor de espalda, me siento nueva. Tengo mucho cuidado con las comidas. Esta operación debí hacerla hace mucho tiempo”, precisó la también cantante.

La popular ‘solcito’ precisó que con esta operación buscó disminuir las posibilidades de contraer diabetes, además, comentó que le habían retirado más del setenta por ciento del estómago.

INCURSIONA EN LA SALSA

De otro lado, Micheille dio a conocer que tras varios meses de estar ausente en la música, alista nuevos temas para retomar con fuerza el canto Se sabe, que ya tiene cuatro temas grabados y una de esas canciones es una salsa junto a Son Tentación.