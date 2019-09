Micheille Soifer se arrepiente de romance con Kevin

Después de las polémicas declaraciones que dio su ex pareja, el dominicano Kevin Blow, Micheille Soifer aprovechó las cámaras del programa ‘El show después del show’ para enviar un contundente mensaje a su ex, incluso lo señaló como su peor error.

“He cometido muchos errores, pero mi peor error fue haber estado con Kevin. Soy terca, me dicen no y yo digo que sí, yo creo que ese ha sido mi error”, manifestó.

NI JOSIMAR NI FARFÁN

A su salida del programa, la ex chica reality negó algún vínculo sentimental con el salsero Josimar. “Hemos conversado, me da mucha pena que esté involucrado en una cosa así. Nosotros somos amigos desde hace tiempo. Josimar tiene un talentazo y nuestro interés es musical, nuca tuvimos la intención de estar juntos. Jamás nos bromeamos así, ya habrá momento de salir con pruebas a aclarar las cosas”, declaró la popular ‘Michi’.

Además, sostuvo que Jefferson es un amigo desde hace mucho. Incluso, señaló que fueron vecinos y que ella no busca “colgarse de su fama como lo haría cualquier mujer”.

Por otro lado, la cantante lamentó que su nuevo saliente, el modelo Giuseppe Benignini, pague “los platos rotos” de todo lo que le ha pasado. “Lamentablemente Giuseppe paga los platos rotos de todas las desgracias que he tenido en mi vida pero él me tiene tanta paciencia. Es alguien muy lindo, uno se da cuenta por las acciones, cosa que no pasó con la otra persona”, dijo. (A.Saavedra)