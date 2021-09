Micheille Soifer se codea con artistas en los Billboard: «Nos inspiran con sus historias»

Compartir Facebook

En la Semana de la Música Latina de los Premios Billboard, la cantante Micheille Soifer participó de las conferencias de grandes estrellas internacionales de la música latina, que se realiza en Miami.

A través de su cuenta de Instagram, Soifer colgó videos de las presentaciones de Karol G, Nicky Jam, Farruko, Natti Natasha, Ana Barbara, entre otros.

La artista nacional, quien fue como representante de radio La Zona y a la disquera Monumental Music, fue testigo de la revelación que hizo Karol G que declaró que muchas veces el costo de la popularidad tiene que ver con las propuestas indecentes, pero ella jamás aceptó.

«Tengo un momento muy claro cuando era corista de un artista colombiano encontraba propuestas de personas que me hacían sentir incómodas y dije si esto es el costo de, entonces, no lo quiero y desistí para estudiar diseño gráfico, inglés, la música ya no existía en mi vida», contó la cantante, que ahora es toda una estrella.

Por si fuera poco, Soifer tuvo acercamiento con Nicky Jam, quien se brindó a dar un saludo a la disquera Monumental Music al que pertenece nuestra compatriota.

«Estoy muy feliz de estar en una gala donde hay artistas de renombres y que cuenten sus experiencias de cómo se ganaron un nombre en el ámbito musical. Eso inspira a los cantantes», dijo Micheille.

Cabe señala que Micheille Soifer llega a los Premios Billboard luego de haber trabajado en el video “Bye Bye” con Stefano Vieni, el productor de “Kaprichosa” de Danna Paola.

Y a pesar de las restricciones para reproducir el video en la plataforma de YouTube Music, la artista nacional se posicionó así con 50 cantantes de la talla de J Balvin, Ozuna, Selena Gomez, Gorillaz, Marc Anthony, entre otros.

