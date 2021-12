Micheille Soifer se compara con Jennifer López por su impactante figura

Compartir Facebook

La bella Micheille Soifer no deja de sorprender a sus fanáticos pues cada vez luce más regia y esbelta que nunca ya que recientemente la modelo se lució en las pasarelas del diseñador famoso Yirko.

Ahora la cantante brindó una entrevista para un programa de televisión y contó sus mejores secretos guardados para lucir esa figura de infarto.

Según ‘Michi’ tomar abundante agua hará que el organismo digiera mejor los alimentos y así no caiga pesado para el sistema digestivo. Asimismo, el ejercicio es básico para mantener el cuerpo activo.

Como se recuerda Soifer se sometió a una intervención llamado la manga gástrica lo que ha logrado que baje varios kilitos dándole ese cuerpo del que siempre había soñado.

Incluso, la cantante reconoció que por la calle la confunde con artistas famosa del mundo de la música.

“A mí me confunden con Jennifer Lopez cada que salgo a la calle y de verdad ya estoy cansada. Ahora me vieron y me dijeron Beyoncé… Cálmense gente”, dijo entre risas Micheille.

La bella ‘ex chica reality’ se encuentra en su mejor momento pues acaba de lanzar un nuevo tema musical que promete ser de agrado de sus fieles seguidores.

Micheille Soifer anuncia el lanzamiento de su videoclip oficial «Tempo»

Debido al éxito que viene logrando el video Lyric de «Tempo» que en tan solo una semana ya lleva más de 220 mil reproducciones en YouTube, Micheille Soifer anunció que el marte 16 de noviembre lanzará el videoclip oficial que grabó con el sello Monumental Music.

«Es una alegría saber que la gente reconoce tu trabajo y por eso me esfuerzo cada vez más para darles alegría. Agradezco a Monumental Music por la gran labor que viene realizando y, sobre todo, porque tiene un motivo de apoyar también a la juventud chalaca», sostuvo la artista nacional.

En esta nueva apuesta, Soifer es la protagonista del videoclip con el papel de una bailarina de ballet, que se deja seducir por el ritmo de Kizomba, una cadencia pegajosa, insistente, con una letra romántica y apasionada. Además, se contará una historia que dará que hablar.