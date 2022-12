Micheille Soifer será telonera en concierto de Mike Bahía y Greyci

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Michelle Soifer sorprendió a propios ajenos ya que ha anunciado que será la nueva telonera del concierto de Mike Bahía y Greeicy este concierto se realizará en el Estadio Nacional el próximo miércoles 7 de diciembre. Recordemos que para ser telonero de algún artista que viene a Perú hay que tener por lo menos una pequeña trayectoria en el país y pesar bastante en redes sociales.

“Me quedé con esta imagen grabada en mi cabeza, en mi mente todo el tiempo y quería anunciarles que este miércoles 7 estaré en el Estadio Nacional como telonera para el concierto de Greeicy y Mike Bahía, y la verdad me siento muy contenta”, señaló.

Ante esto Michelle Soifer se fue con todo y mando unos comentarios un poco desatinados: “La gente es una basura, pero algún día se morderán la lengua”, es lo que escribió sus historias en Instagram con respecto a los ataques a su persona por la noticia sobre el concierto.

Después de todo esto, la artista contó que vivió momentos difíciles, pero dio la buena noticia: “Primero quería disculparme por haber estado desaparecida por tantos días, he estado pasando por muchas cosas buenas y algunas no tan buenas, entonces me he sentido muy presionada esta semana, pero este mensaje es para darles una buena noticia”.

Resulta que la chica se ha estado concentrando bastante en su carrera musical y de es el último concierto en Bad Bunny se puso a reflexionar sobre este hecho y qué era lo que quería para su carrera y después de tanto esfuerzo por fin logró anunciar qué será seleccionada como telonera para el concierto de Greeicy y Mike bahía y la chica comentó sentirse bastante contenta sobre esto ya que era algo por lo que había luchado bastante.

En otras palabras, la chica también dijo sentirse bastante emocionada y que por ahora sería telonera algún artista pero que muy pronto ella será la titular de este concierto y tendrá su propia gente y la chica mencionó también sentirse bastante agradecida por esta oportunidad ya que planea no defraudar a sus fans así que todo esto nos espera en el próximo concierto en el estadio nacional.

“Gracias por esta oportunidad, yo creo que para todo artista el sueño más grande es cantar en el Estadio Nacional”, concluyó.