¡LLEGÓ Y PARA QUEDARSE! Micheille Soifer vuelve a ‘Esto es Guerra’ y causa revuelo en redes sociales

Micheille Soifer remeció ‘Esto es Guerra’ tras hacer su entrada triunfal a uno de los programas que fue durante muchos años su segunda casa, esta vez la cantante regresa, pero con la lengua más afilada.

La artista sorprendió a propios y extraños tras aparecer en el reality, pues se esperaba que se sumara un integrante más a ‘EEG’, sin embargo, nadie se imaginaba que se trataba de la recordada ‘Bombón asesino’.

Recargada y con más fuerzas

El día de ayer 4 de octubre, en ‘Esto es Guerra’ se esperaba que se develara el competidor o competidora que formaría parte del equipo de los combatientes o guerreros.

La sorpresa se la llevaron todos cuando ‘Michi’ se retiró la capucha y dejó al descubierto su rostro más bella y radiante que nunca.

Pues la cantante había sido voceada por sus seguidores para que regrese al reality.

«Realmente me siento muy afortunada de tener las puertas abiertas de ‘Esto es Guerra’ que va a ser mi casa, y sí he estado enfocada en la música, pero para mí siempre va a ser importante volver aquí», dijo Soifer.

Sin embargo, eso no fue todo ya que ‘Michi’ dejó en claro condiciones para que su permanencia en la competencia sea permanente dejando a los demás competidores un poco fastidiados.

La primera condición es que todo empiece desde 0 para que cada equipo se pueda reestructurar y equilibrar de acuerdo a sus habilidades.

Asimismo, los propios conductores tuvieron que enfrentarse en una competencia para que cada uno pueda elegir a su mano derecho, es decir el líder de equipo.

Por su lado, Renzo Schueller escogió a Pancho Rodríguez y Johanna eligió a Patricio Parodi, ambos serán las cabezas de sus respectivos equipos.

¿No pasa a Onelia Molina?

Por otro lado, lo que causó revuelo y hasta incomodidad de parte de Mario Irivarren.

Y es que ‘La Soifer’ vio con cara de pocos amigos a Onelia, pareja actual de la ‘Calavera coqueta’, por lo que Johanna San Miguel lo hizo más evidente.

A pesar de ello, Micheille no quiso ahondar en el tema y se acercó a abrazar a Mario.

Pues es uno de los amigos con quien empezó en el mundo de los realitys por lo que el cariño y el respeto se mantienen intactos.

“No lo veo hace tiempo, está guapísimo. Lo veo más interesante, más centrado. Es un buen partido”, dijo Michelle para luego responder que “no conocía a Onelia ni la había tratado y solo ha escuchado rumores de ella”.

Lo único que dijo sobre Onelia es que le está copiando el estilo al usar pañoletas en la cabeza.

Moda que según la artista lo impuso ella inicialmente, comentario que le pareció gracioso a Onelia quien solo atino a sonreír.

La actual de Mario respondió a las cámaras de ‘América Espectáculos’ sobre una posible enemistad con Micheille.

«Yo no sé por qué no le caigo bien, yo ni la tenía mapeada. A menos que tengamos algún ex en común», dijo la odontóloga con cara de sospechosa.

Por el momento, ambas mujeres no se han visto enfrentadas en ningún reto.

Pero se espera que sean de equipos opuestos para demostrar con acciones si merecen estar en el programa de competencia.