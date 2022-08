Micheille Soifer y Yahaira Plasencia se dicen de todo en “La Gran Estrella”

Compartir Facebook

Micheille y Yahaira tuvieron fuerte discusión luego de escuchar el confesionario de los participantes, donde alababan el desempeño de la “Yaha”.

Tenso momento se vivió en el set de «La Gran Estrella». (Foto: Web)

¡Pelea de “reinas”! Un tenso momento se vivió en la última edición de “La Gran Estrella” entre Yahaira Plasencia y Micheille Soifer. Ambas discutieron en vivo luego de que, durante el confesionario, los participantes aseguraron no sentir el apoyo de la “guerrera”.

En las declaraciones de los participantes, todos coincidieron en que la más comprometida con el grupo era Yahaira Plasencia. Esto no fue del agrado de la ex pareja de Erick Sabater, quien decidió responder fiel a su estilo.

“Yahaira tampoco eres la santa patrona, para eso estamos la ‘Reinas’. Si tú quieres apoyar a todos los participantes, entonces nos retiramos las tres. ¿Entonces qué estamos haciendo acá?”, arremetió Soifer.

La salsera no se quedó callada y le respondió con todo a “Michi”: “No seré la santa patrona como dices, pero por lo menos me comprometo, algo que tú no haces”.

Gisela Valcárcel intentó poner paños fríos a la situación, pero la intérprete de “La Nena”, evidentemente incómoda, solicitó a los participantes decirle las cosas cara a cara.

“Mira Gisela, tú sabes como soy. Yo soy bien frontal, digo las cosas a la cara. Quizás por eso no tengo muchos amigos, pero mejor. Yo quisiera que ellos vengan y me lo digan en la cara. Muy bonito escuchar los “BTR”, pero quisiera que me lo digan directamente”, indicó Soifer.

Mira aquí:

“Efectivamente, yo no he ido a La Academia hasta el día de hoy porque he tenido muchos ensayos. Eso no quiere decir que no haya estado al pendiente de ellos. Nosotros tenemos un grupo de whatsapp donde yo estoy en constante comunicación con mis chicos”, finalizó Micheille Soifer.

Cabe resaltar que en este nuevo formato, las “reinas” son Yahaira Plasencia, Micheille Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa. A su vez, Sergio George, Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar son los jurados del programa.