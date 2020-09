Micheille Soifer: “Yo no tengo que controlar a nadie”

Compartir Facebook

Tras las respuestas que dio el modelo Giuseppe Benignini, en un programa de televisión, Micheille Soifer, dijo y aseguro que ella no es nadie para controlar al modelo.

Asimismo, dijo que no está distanciada del modelo, pero por motivos de trabajo, tuvieron que estar lejos por algunos días.

“Se han especulado tantas cosas, pero nosotros siempre tratamos de mantener nuestra vida privada un poco más privada, sabemos que es muy difícil cuando estás en el medio televisivo”, dijo la cantante.

Por otro lado, dijo que si ellos no han estado declarando a la prensa es por un tema de acuerdo mutuo, para que ya los medios de comunicación, paren con todas sus insinuaciones de su ruptura.

“Queríamos un poco no decir nada… Si hemos dejado que sigan hablando es porque no queríamos dar pie a que sigan opinando”, aseguró Micheille Soifer.

También al ser consultada sobre si le incomodaba que su pareja venezolana, Giuseppe Benignini, ella seguro que no ejerce poder por encima de él para decirle que es lo que puede o no puede hacer.

“Yo no tengo que controlar nada ni a nadie, él sabe muy bien, es más, de él salió no exponer la relación. Él dijo ’mira, yo no quiero que me pongan como las personas con las que tú estabas antes, no quiero que confundan que yo soy así, entonces mantengamos nuestra relación privada”, aseveró tajantemente la cantante.

Para finalizar, dijo que el modelo, tiene previsto viajar al extranjero por temas de trabajo y es por eso que no los verán tan juntos como antes. Lo contó para que la prensa luego lo empiece a especular otra separación entre ellos.

“Yo siempre lo voy a apoyar y aquí voy a estar. Creo que no hay por qué perjudicar a nadie”, concluyó Michelle Soifer.