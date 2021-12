Michela Elías revela que empezó a entrenar porque sufría de anorexia: “no he vuelto a recaer”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exchica reality y modelo Michela Elías reveló uno de los episodios que más marcaron su vida durante su adolescencia; sin embargo, también contó cómo pudo salir del mal gracias a los ejercicios.

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de ‘Combate’, compartió dos imágenes de antaño donde se muestra delgada propio de la anorexia. “En estas fotos tenía 18 años y tenía anorexia y bulimia nerviosa, así estuve desde los 15, hasta que solita me di cuenta del daño que me estaba haciendo y decidí día a día luchar contra esto”, respondió Michela Elías cuando le preguntaron cómo empezó a amar su cuerpo.

También puedes ver: Magaly confiesa que su primer árbol de Navidad lo hizo con un tronco

De acuerdo a la exchica reality, se propuso superar esta enfermedad y luchar cada día; desde entonces, no volvió a recaer en la anorexia y la bulimia: “Sabía que no dependía de nadie más que de mí misma y que lo que veía en la balanza no determinaba mi valor como persona, empecé a poner como prioridad mi salud y anotaba en mi diario cada día que pasaba sin vomitar o privarme de comer y así fue como pude salir y no he vuelto a recaer, ya 8 años”.

De otro lado, Michela Elías contó cómo va su lucha contra la depresión: “Cada día estoy mejorando, sigo tomando la medicación que me recetaron hace ya un par de meses y siempre cumpliendo con las sesiones semanales en psicología y con la psiquiatra”.

También te puede interesar: Melissa Loza viaja a pasar la Navidad en Estados Unidos: “¡Llegamos!”

Ernesto Pimentel se conmueve por su hijo: “Agradezco a Dios por verlo crecer”

El siempre querido por todo Ernesto Pimentel atraviesa por una de las etapas más lindas de su vida luego de tener la compañía de su hijo Gael. En diversas situaciones, el productor se mostró orgulloso de su compañero de vida, especialmente porque siempre quiso tener un hijo.

«Será el especial de Año Nuevo, porque el de Navidad ya lo grabamos y sale este 25. Hemos cuadrado un nacimiento en vivo donde el niño Dios se escapa y aparece corriendo mi hijo Gaelito por todo el estudio», dijo muy feliz el conductor de América Televisión.

Además, el creador de la ‘Chola Chabuca’ afirmó que la etapa como padre le ha cambiado la vida y disfruta día a día de su retoño, quien próximamente será su heredero.

Mira también: Abogado recién graduado dedicó el título a su papá vendedor ambulante