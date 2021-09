Michela Elías se aleja de las redes sociales tras revelar que sufre de depresión: “Voy a desaparecer”

Compartir Facebook

Michela Elías le comunicó a todos sus seguidores que se va a mantener alejada de las redes sociales por tiempo indeterminado.

Michela Elías le confesó a Magaly Medina que estaba sufriendo de depresión y había pasado por episodios fuertes como el de querer quitarse la vida. Sin embargo, en su momento también reveló que estaba pasando por un tratamiento para poder mejorar poco a poco y por eso se había mantenido alejada de la televisión.

Y por lo que se sabe, Michela continúa con su tratamiento y al parecer como parte de eso ha decidido alejarse de las redes sociales. Pues en sus historias de Instagram dejó un mensaje despidiéndose de sus seguidores porque no iba a subir más contenido en esa red social.

“Voy a desaparecer por un tiempito por acá, pero todo para bien”, escribió Michela con una fotografía suya.

La modelo peruana solo tiene 25 años debe estar pasando por un momento difícil, y de allí la razón de su decisión. Aún se desconoce cuánto tiempo estará lejos de sus seguidores y sin compartir contenido.

Michela Elías lucha contra la depresión: “Me corté las venas”

En la última edición de Magaly TV La Firme, la popular ‘Sazón’ se animó a contar el calvario con el que lucha hasta el momento y que gracias a ayuda profesional viene enfrentando.

“Hace un mes tuve un episodio que literalmente intenté acabar con mi vida porque ya no quería vivir… a raíz de eso me di cuenta que tenía que buscar ayuda porque no era justo para mi familia, ni para mi mamá, ni para mí”, dijo llorando.

“Me corté las venas, yo sola en mi cuarto, agarré un gillete y me corté”, agregó Michela entre lágrimas.

La excombatiente también contó que su problema empezó desde que salió de Combate, al ver que llamaban a otros para EEG, y a ella no. “Me siento inferior”, dijo.

“Yo siento que no valgo como las demás, nunca me he sentido cómoda, siempre he sentido que quizás no me daban el valor que le dan a otras personas”, continuó.

Finalmente, aclaró que el preciso por sanarse continúa y gracias a la ayuda profesional, exactamente de un psiquiatra y los medicamentos está saliendo adelante.

