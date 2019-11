Michelle Alexander da jalón de orejas a Domínguez

La productora, Michelle Alexander, opinó sobre la falta de palabra de Christian Domínguez, al no cumplir con el compromiso que tenía con los conductores del programa ‘El show después del show’ a quienes dejó plantados en dos oportunidades.

“No voy a opinar de terceros porque ya lo hice la vez pasada, pero sí creo que las personas tienen que honrar su palabra. Si tú asumes un compromiso lo tienes que cumplir y no mentir”, señaló la productora de la recién estrenada serie ‘Chapa tu combi’.

Asimismo, calificó el desplante del cumbiambero como un acto poco profesional. “Nadie te obliga a ir a un sitio que tú no quieres ir. Si no quieres ir, no vas, pero no tienes que mentir y decir que si vas a ir cuando no es cierto. Eso no es profesional ni lo hace una persona respetable”, sostuvo.

SE BURLA DE WACHIMÁN

Por otro lado, la conductora de ‘El artista del año’, mandó una indirecta para el cantante que, como se recuerda, conoció a su expareja, Isabel Acevedo, en el reality de baile y, luego de tres años, puso fin a su amorío en medio de una gran polémica.

“En la academia todos se enamoran, no es que concluyen en matrimonio, no, pero se enamoran. Algunos a los seis meses terminan, pero algunos han durado dos, y hasta tres años, es lo máximo que nos han durado”, dijo Gisela Valcárcel, provocando risas en los asistentes.